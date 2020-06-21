عامل توصيل طلبات ينقل "كورونا" إلى 10 أسر في مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام مصرية، امس السبت، أن عامل توصيل طلبات للمنازل نقل عدوى فيروس كورونا إلى 10 أسر من مناطق سكنية مختلفة بمحافظة السويس.

وذكرت صحيفة "الوطن" المحلية: إن عامل توصيل طلبات للمنازل "دليفري"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا بالسويس، اعترف بعد نقله إلى أحد مستشفيات العزل، بأنه نقل العدوى دون قصد إلى 10 أسر، إثر توصيل الطلبات لها إلى المنازل، داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة.

وأضافت أنه بعد دخول العامل مستشفى العزل بأيام، تأكّدت إصابة أفراد عدد من الأسر بفيروس كورونا، وعبّر هؤلاء المصابون لمسؤولي التقصّي بمديرية الصحة، عن ثقتهم بأن العدوى نقلت لهم من عامل "دليفري"، الذي كان يقوم بتوصيل الطلبات لهم.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، ليصل إجمالي المصابين إلى 150 شخصًا.