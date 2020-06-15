مصر.. طعن أسرته ثم انتحر!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم زوج على طعن زوجته وطفلتيه في محافظة الإسماعيلية شمال القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الرجل انتحر بعد طعن أفراد أسرته.

وكان شهود عيان قد هرعوا إلى المنزل الذي شهد الواقعة بعد سماعهم أصوات استغاثة، حيث فوجئوا بوفاة الرجل بعد أن طعن زوجته وطفلتيه ثم طعن نفسه.

وعند وصول قوات الشرطة وجدوا الأب الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، وغارقا في دمائه، وهناك شروع في قتل طفلتيه 6 و4 سنوات، كما تم العثور على الزوجة وزوجة الشقيق، في حالة يرثى لهما ومصابتين بطعنات نافذة أدت لمقتل جنينين داخل أحشائهما.

واكتشف الطاقم الطبي بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجة شقيق القاتل، أن الزوجة حامل في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، ما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، ما تسبب في نزيف داخلي.

وكان القاتل قد طعن أيضا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، ما تسبب في وفاة الجنين أيضا، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.