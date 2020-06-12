أمريكي يسمم مشردين من أجل التسلية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يواجه رجل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اتهامات بتسميم ثمانية مشردين بمادة وُصفت بأنها "أشد مرتين" من رذاذ الفلفل.حسبما اوردته قناة " بي بي سي"

ووجهت اتهامات إلى ويليام روبرت كايبل (38 عاماً) بتقديم طعام ملوث بمستخلصات زيتية من نبات الفليفلة إلى ثمانية أشخاص على الأقل، وتصويرهم أثناء إصابتهم بالإعياء.

ونقل عدد من الضحايا المفترضين إلى المستشفى، فيما تعتقد السلطات أن المتهم استهدف آخرين.

وفي حال إدانته، قد يواجه كايبل عقوبة بالسجن 19 عاماً.

وقال تود سبيتزر المدعي العام في أورانج كاونتي إن هؤلاء الأشخاص استهدفوا لأنهم "ضعفاء".وأضاف "لقد تمّ استغلالهم وتسميمهم في إطار شكل منحرف من التسلية، وتمّ تسجيل آلامهم كي يتمكن المعتدي من معايشتها مرات ومرات".

أصيب الضحايا بعد تناول المادة بأعراض منها ما يُشبه نوبات الصرع، وصعوبة في التنفس، والقيء، بحسب مكتب المدعي العام.

واحتجز كايبل الشهر الماضي قبل الإفراج عنه بكفالة بقيمة 500 ألف دولار. ويواجه 8 اتهامات بالتسميم، كما يواجه اتهاما بإشراك قاصر معه في الاعتداءات.