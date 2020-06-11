"ستاربكس" تغلق 400 فرع في الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت سلسلة مقاهي "ستاربكس" عن توقعها لخسائر ستتجاوز ثلاثة مليارات دولار أميركي خلال الربع الثالث من العام، بالإضافة إلى إغلاق 400 من فروعها بشكل دائم في أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بحكم تغير أنماط ارتياد الأميركيين للمقاهي لأسباب مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وكشف عملاق عالم القهوة عن توقعه لعائدات تقدر بنحو 3.2 مليار دولار في الربع المالي المنتهي بتاريخ 28 يونيو.

وقال المدير التنفيذي لستاربكس، كيفن جونسون في بيان الأربعاء "لطالما عرفت متاجر ستاربكس (بالمكان الثالث)، مكان يرحب بضيوفه خارج منازلنا وأعمالنا، حيث نتواصل بحضور كوب من القهوة".وأضاف "بسبب أزمة كوفيد-19، نقوم بتسريع خطط تحول متاجرنا للتعامل مع وقائع الوضع الراهن، بينما نستمر في توفير تجربة آمنة ومريحة ومألوفة لعملائنا".

ومن المتوقع أن ينهار المدخول التشغيلي للشركة إلى ما بين 2 و2.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي. وقدرت الشركة خسارة بحوالي 55-70 سنتا للسهم الواحد.