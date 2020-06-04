امرأة صينية تطلّقت وأصبحت مليارديرة في لحظات!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب طلاق سيدة صينية من زوجها الملياردير الصيني دو وايمين في أن تصبح من أثرى سيدات العالم، وذلك بعد تنازله الاثنين الماضي عن 161.3 مليون سهم من شركته لصالح طليقته، وهي الأسهم التي تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار لتصبح ليبينغ بذلك واحدة من أغنى سيدات الأعمال في العالم وتنضم سريعاً إلى نادي المليارديرات.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" العالمية للأنباء، بأن الصين سجلت أغلى حالة طلاق قبل أيام بانضمام السيدة يوان ليبينغ إلى نادي المليارديرات في العالم بشكل مفاجئ وفوري.

والمليارديرة الجديدة ليبينغ تحمل الجنسية الكندية وتقيم في مدينة شنتشن الصينية، وسبق أن عملت كمديرة تنفيذية في الشركة ذاتها التي يملكها زوجها السابق وذلك خلال الفترة من مايو 2011 حتى أغسطس 2018، كما أن ليبينغ تحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وحصلت عليها من جامعة بكين الصينية.

شار إلى أن رجل الأعمال الصيني دو وايمين يبلغ من العمر حالياً 56 عاماً، وكان قد كون ثروته بمجهوده الخاص، حيث ينتمي لعائلة فقيرة تعمل في الزراعة، لكنه درس الكيمياء في الجامعة وبدأ حياته موظفاً في عيادة سنة 1987، قبل أن يصبح مدير المبيعات في شركة تكنولوجيا حيوية سنة 1995، وفي العام 2004 أسس شركته الخاصة ليبدأ من خلالها مشوار الثراء.