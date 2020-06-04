ملايين الصور السوداء تجتاح "أنستغرام" بحملة ضد العنصرية.. ومشاهير العالم أول المشاركين

المصدر: ديما منصور - دبي

انتشرت، منذ يوم الثلاثاء، ملايين الصور السوداء على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، مرفقة بوسم #blackouttuesday، وذلك في حملة للتعاطف مع ضحايا العنصرية في الولايات المتحدة الأميركية.



وتهدف الحملة إلى إيقاف المحتوى الترويجي والتجاري، على "أنستغرام"، لمدة يوم واحد، وذلك لتعميق الوعي بالظلم الذي يتعرض له السود بسبب العنصرية، وتسليط الضوء على وحشية الشرطة حول العالم، وذلك من خلال نشر خلفية سوداء على التطبيق، مرفقة بكلمات وعبارات لمكافحة الوحشية والظلم الذي يتعرض له السود عالميا.



وتم اطلاق هذه الحملة، التي انتشرت انتشارا واسعا، على خلفية مقتل جورج فلويد الأميركي الأسود، البالغ من العمر 46 عاما، على يد شرطي أبيض في ولاية (مينيسوتا)، لتحدث تغيير في السياسة، في أميركا والعالم، ولا سيما فيما يخص موضوع العنصرية والتمييز ضد السود.



وبحسب موقع "انستغرام" فقد شارك الوسم حتى الآن حوالي 28.7 مليون مستخدم، من بينهم مشاهير من حول العالم.



وشارك في هذه الحملة آلاف المشاهير من حول العالم من رياضيين، ومدربين، وممثلين، وممثلات، وإعلاميين، ومغنيين، إضافة إلى شركات وعلامات تجارية كبرى. حيث قاموا بنشر رسائل ضد العنصرية مرفقة بخلفية سوداء، ومنهم من قام بنشر خلفية سوداء فقط مرفقة بوسم #blackouttuesday.



ومن بين المشاهير اللذين شاركوا بهذه الحملة، لاعب كرة القدم ليو ميسي، والمغنية شاكيرة وجنيفر لوبيز، والممثل "ذا روك"، وجنيفر انسيتون، كما شارك فنانون من الوطن العربي، كأصالة، ومكسيم خليل ونادين نجيم وأحمد السقا والإعلامية رابعة الزيات، إضافة إلى الكثير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويشار إلى أن حادثة مقتل فلويد في أميركا، والتي أسفرت عن مقتل جورج فلويد الأميركي الأسود، البالغ من العمر 46 عاما، على يد شرطي أبيض في ولاية (مينيسوتا)، موجة من الاحتجاجات بين المواطنين السود، ما أدى إلى وقوع أحداث عنف بينهم وبين رجال الشرطة الأميركية، والتي تحولت إلى مشاهد تزداد اتساعا وتنتقل من ولاية إلى أخرى.