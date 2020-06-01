مايكل جوردن يعلق على مقتل فلويد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عبّر مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية عن حزنه وغضبه بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس، في واقعة تسببت في أعمال عنف واحتجاجات.

وأكد جوردان أن قلبه مع عائلة فلويد وكل من توفى بمثل هذه التصرفات العنصرية.

وقال جوردان، مالك تشارلوت هورنتس المشارك في دوري السلة الأمريكي، في بيان ”أشعر بحزن بالغ وألم شديد وغضب عارم. أرى وأشعر بمشاعر الجميع وغضبهم وإحباطهم“.

وأضاف ”أدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلدنا. لدينا ما يكفي“.

وجاءت تعليقات جوردان بينما تستعد عشرات المدن الأمريكية لليلة أخرى من الاضطرابات بعد تنظيف الشوارع الممتلئة بالزجاج المكسور والسيارات المحترقة بعدما فشل حظر التجول في إيقاف المواجهات بين المحتجين والشرطة.

وطالب جوردان، الفائز بالدوري الأمريكي ست مرات وكان من أهم نجوم شيكاجو بولز في تسعينات القرن الماضي، الجميع بإظهار التماسك والتعاطف والتعبير عن مشاعرهم بطريقة سلمية.