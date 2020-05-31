جورج فلويد "العملاق اللطيف" الذي هز أمريكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ما تزال حادثة مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي، تشعل عاصفة حول العالم بأكمله، حيث تتعالى الأصوات الغاضبة والمنددة بما حدث معه فضلا عن اعتبارها جريمة عنصرية بشعة.

وكانت لقطات الفيديو هزت الولايات المتحدة، بعدما أظهرت فلويد يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس. وظهر الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، الذي كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.

وكان فلويد معروفا لدى أصدقائه باسم"بيغ فلويد" كما كان يعرف أيضا باسم "العملاق اللطيف"الذي كان يسعى دوما إلى تغيير حياته .