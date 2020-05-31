بولندا تشيلي والبرازيل تعتمد النحاس في مواجهة "كورونا"

اقترح عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ساوثامبتون البريطانية ويليام كيفيل، أن يتم طلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق والدرابزين في وسائل النقل العام، وحتى معدات الصالات الرياضية بالنحاس، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف كيفيل أن الحافلات في بولندا تم تجهيزها بالفعل بدرابزين مطلي بالنحاس، كما تم طلاء الأكشاك في المطارات في تشيلي والبرازيل بالمعدن، وغطت الصالات الرياضية في أمريكا الأدوات والمعدات الأخرى بالنحاس.

وأوضح كيفيل لمجلة "التايمز" أنه عندما يهبط الفيروس على النحاس تهاجم أيونات المعدن الغشاء الدهني له (البنية التي تحميه)، ثم يغزو النحاس الخلية ويدمر الحمض النووي للفيروس ويقتله بالكامل.

وتابع البروفيسور كيفيل، الذي كان يدرس التأثيرات المضادة للميكروبات للنحاس منذ أكثر من عقدين، أن الشاشات في مطاعم الوجبات السريعة وآلات النقد يمكن أن تستفيد أيضا من استخدام المعدن.