تغريم رئيس وزراء رومانيا 700 دولار لتجاهله وضع كمامة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا إن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (700 دولارا) امس السبت لخرقه قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة ويدخن سيجارة بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.

وأقر أوربان في بيان بخرق القواعد قائلا إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين.



ونقلت الوكالة عن البيان قوله "علم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".

وسجلت رومانيا 19133 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1259 حالة وفاة.