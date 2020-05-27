هندي يقتل زوجته بدسّ "أفعى" في فراشها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت شرطة ولاية كيرالا الهندية القبض على شاب بتهمة قتل زوجته بعدما أطلق أفعى من نوع كوبرا في غرفتها بعد فشل محاولة أولى بالاستعانة بثعبان.

وأوضحت الشرطة، أن سجلات الهاتف أظهرت أن الرجل واسمه سراج، كان على اتصال بمربي ثعابين وشاهد أيضا مقاطع فيديو عن هذه الزواحف القاتلة على الإنترنت.

وقال أشوك كومار المسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في مارس، حصل الشاب البالغ من العمر 27 عاما، على أفعى شديدة السميّة عضت زوجته أوثرا، ما تسبب بدخولها المستشفى لنحو شهرين.

وفيما كانت لا تزال تتعافى في منزل والديها في وقت سابق من هذا الشهر، استحصل سراج على كوبرا من مربي أفاع وألقاها في فراش زوجته النائمة.

وقال بيان للشرطة "بقي سراج في غرفة أوثرا وهي أم لطفل عمره سنة واحدة، كأن شيئا لم يحدث. وكان يقوم بروتينه الصباحي في اليوم التالي عندما سمع صراخ والدة أوثرا".

وأضاف "نقلوها إلى المستشفى حيث قال الطبيب إنها توفيت".

وأصبح والدا أوثرا يشكان في الزوج عندما حاول الاستحواذ على ممتلكات زوجته بعد أيام من وفاتها. فهي كانت من عائلة ثرية، لكن سراج الذي كان يعمل في مصرف خاص لم يكن وضعه المادي جيدا.

وقالت الشرطة إن الزواج تضمن مهرا ضخما يشمل نحو 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة وحوالي 500 ألف روبية (حوالي 20 ألف دولار) نقدا.

وتابع بيان الشرطة "كان سراج يخشى أن يؤدي الطلاق إلى إجباره على إعادة المهر. فقرر قتلها"، مضيفا أنه قبض أيضا على مربي الكوبرا.