طائرة ألمانية تعود بركابها لأنّ المطار المتوجهة إليه مغلق!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استأنفت شركة الطيران الألمانية منخفضة التكاليف "Eurowings" رحلاتها من دوسلدورف "ألمانيا" إلى سردينيا "إيطاليا"، لكن طائرتها اضطرت إلى العودة من مكان إقلاعها مرة أخرى بعد أن وجدت أن مطار أولبيا في سردينيا لا يزال مغلقاً.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الرحلة "EW9844" انطلقت في مسار طوله 730 ميلاً "1170 كيلومتراً" إلى مطار أولبيا صباح 23 مايو، وكانت في المجال الجوي لجزيرة سردينيا عندما تم إبلاغها من قبل مراقب الحركة الجوية بأن المطار غير مفتوح للحركة التجارية.

وكانت الطائرة "إيرباص A320" معلقة في الهواء على أمل الحصول على إذن بالهبوط، لكنه لم يصل، وتم اقتراح تحويل الرحلة إلى كالياري بإيطاليا، على بعد 120 ميلاً تقريباً، حسبما ذكرت صحيفة إيطالية، لكن طاقم الطيران اختار خفض خسائره والعودة إلى دوسلدورف. واستغرقت هذه الجولة في الجو ما مجموعه أربع ساعات وعشر دقائق. وقال متحدث باسم شركة الطيران "Eurowings" في تفسيره للواقعة "على خلفية أزمة الفيروس، فإن الوضع في الكثير من المطارات في أوروبا ديناميكي للغاية... غالباً ما يتم تغيير قدر كبير من المعلومات المقدمة بشأن ساعات العمل أو إغلاق المطار في غضون وقت قصير، وهناك تغييرات يومية في لوائح السفر في مختلف البلدان". ويبدو أن هذا الارتباك ارتكز على إعادة فتح وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية المطار يوم الأحد 17 مايو، لكن تم إلغاء هذا القرار على المستوى الإقليمي في اليوم نفسه، وسيظل مطار أولبيا مغلقاً حتى 2 يونيو على أقل تقدير.