كشف سبب وفاة مصارعة يابانية شهيرة.. ومعجبوها مصابون بصدمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصابت الوفاة المفاجئة لهانا كيمورا (22 عاما)، المصارعة اليابانية المحترفة وإحدى المشاركات في برنامج "تيراس هاوس" الواقعي، معجبيها بصدمة وأثارت مخاوف من التنمر الإلكتروني بعد تقارير تعرضها لمضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدورها، أكدت منظمة ستاردوم المشجعة لرياضة المصارعة، والتي كانت كيمورا عضوا فيها وفاتها في بيان نُشر على تويتر يوم السبت، وأضافت أن التفاصيل ما زالت غير واضحة.

وكانت كيمورا إحدى الشخصيات التي يفضلها المعجبون بشعرها الوردي المميز وشخصيتها الخجولة التي تتناقض مع شخصيتها في حلبة المصارعة.

فيما تدفق المعجبون على تويتر بعد تقارير إخبارية عن وفاتها، مشيدين بأداء كيمورا في البرنامج الذي تبثه شبكة نتفليكس.

وقال أحد مستخدمي تويتر "آسف هانا لأن هذا العالم كان قاسيا عليك، وأنك لم تتمكني من أن تجدي سلامك".