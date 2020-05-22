غرامة 27 ألف دولار لرجل أنقذ حوتاً في أستراليا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

جمعت حملة تبرع أكثر من 12 ألف دولار في يوم واحد، لمواجهة غرامة مالية يتوقع فرضها على رجل أنقذ حوتاً من شباك سمك القرش في الساحل الشرقي لأستراليا.

ونقلت صحيفة «الغارديان» عن الرجل الذي لم يذكر اسمه قوله إنه رأى حوتاً أحدب صغيراً عالقاً وسط شباك طويلة، توضع لمنع أسماك القرش من الاقتراب من الشاطئ، فقفز في المياه ليغوص تسعة أمتار ويحرر الحوت بواسطة سكين قطع بها الشباك.



وأفادت شبكة «اي بي سي» الإخبارية بأن الرجل يواجه غرامة قد تصل إلى 27 ألف دولار، بعدما تلقى زيارة من ضباط مصائد الأسماك الذين هددوه بالتعرض للغرامة، لتصرفه بمفرده دون انتظار وصول المسؤولين، مشيرين إلى وجود لائحة تمنع هواة الغطس أو ركوب الأمواج من التعامل مع شباك سمك القرش