يعثر على والديه بعد 32 عاماً بتقنية "الوجه"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكن صيني اختطف عندما كان طفلا من العثور على والديه البيولوجيين بعد 32 عاما من الانفصال عنهما، بعد استخدام الشرطة تقنية التعرف على الوجوه للمساعدة في تعقبه.

وكان ماو ين في الثانية من العمر عندما تعرض لعملية خطف خارج فندق في شيان في مقاطعة شانشي في عام 1988 وبيع لزوجين ليس لديهما أطفال في مقاطعة سيتشوان المجاورة قاما بتربيته كابن لهما، وفق ما قال مكتب الأمن العام في شيان في بيان.

ووفقا لمحطة "سي سي تي في" الحكومية، فإن الشرطة غيّرت ملامحه لزيادة عمره مستخدمة إحدى صور ماو عندما كان طفلا واستخدم النموذج لمسح قاعدة البيانات الوطنية والعثور على تطابقات وثيقة.

وكانت الشرطة تتحرك استنادا إلى معلومات مفادها أن شخصا في منطقة معينة من سيتشوان اشترى طفلا في أواخر الثمانينات.

و التقى ماو الذي يبلغ الآن 34 عاما والديه اللذين لم يتوقفا يوما عن البحث عن طفلهما المفقود.

وأخبرت لي جينغشي والدة ماو أنه بعد اختطافه، تركت عملها وأرسلت أكثر من 100 ألف منشور إلى المسؤولين وظهرت على العديد من القنوات التلفزيونية للمطالبة بإعادته.