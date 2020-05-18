معلمة تعيد إغلاق عدد من المدارس في فرنسا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أدت إصابة معلمة في مدرسة في منطقة "موزيل" في شرقي فرنسا بـ "كورونا"، إلى إقفال كل المدرس في المنطقة المحيطة.

المعلمة التي أصيبت لم تظهر عليها أعراض كورونا، وهي تعد، بحسب السلطات المحلية الصحية، من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض الاّ أنّها تنقله .

لذلك تم اتخاذ قرار بعودة مبدئية الى اغلاق المدارس في هذه المنطقة، ولن تكون إعادة فتحها قبل الاثنين المقبل في 25 مايو.

ورغم المخاوف من الفيروس ، الأّ أنّ الحكومة في فرنسا دعت الى عودة جميع الطلاب تدريجيا ، وخاصة أن الآلاف منهم عبر عن عدم رغبته في ظل الأوضاع الحالية . ويقول وزير التربية الفرنسي جان ميشال بل