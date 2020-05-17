اعتقال سائح نشره صور من الشاطئ على "إنستغرام"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقل سائح من نيويورك في هاواي بعد نشره صورا من الشاطئ في حسابه الشخصي على انستغرام، لانتهاكه قواعد الحجر الصحي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الشرطت ألقت القبض على طارق بيتيرز البالغ من العمر 23 عاما، بسبب انتهاكه قاعدة تفرض على جميع الزوار قضاء 14 يومًا في العزل المنزلي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتجاهل السائح إجراءات الحجر الصحي وذهب على الفور إلى الشاطئ ونشر عدة صور لعطلته على انستغرام ، حيث اشتكى متابعي الشاب على انستغرام الذين شاهدوا صور الشاطئ وأكد موظفوا الفندق أن الشاب غادر غرفته في اليوم الذي وصل فيه وسافر إلى العديد من الأماكن باستخدام وسائل النقل العام

وبحسب الصحيفة فرضت سلطات هاواي على الشاب غرامة مالية بمبلغ قدره 4000 دولار.