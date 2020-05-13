مصر.. زوج يطالب بإلزام زوجته بدفع بدل مهرها لاصابته بـ"عاهة"

المصدر: مروة سليم - دبي

طالب زوج إلزام زوجته برد بدل المهر، والبالغ 100 ألف جنيه مصري والمسجل بعقد الزواج، أمام محكمة الأسرة بمحافظة 6 أكتوبر في مصر، وذلك بعد إقامة الزوجة دعوى طلاق للضرر، وذلك كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأشار الزوج بدعواه والشهود الذي استعان بهم والمستندات التي تثبت الإصابات التي لحقت به، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات، تؤكد بأن زوجته اعتادت على الإساءة له، أمام طفليه البالغان من العمر 7 و9 سنوات، وملاحقتها له بدعاوي حبس كيدية.

وتابع الزوج البالغ من العمر 37 عاما، أثناء وقوفه أمام المحكمة المصرية، في الدعوي المقامة ضده لتطليقه، أن زوجته طالبت برد حقوقها كاملة من مهر ونفقة، مدعية سوء خلقه، وأنه وفقاً للتقارير الصادرة بشكل رسمي فى وقت سابق، تبين أن الإساءة من جانب الزوجة، وأنه يستحق مبلغاً تعويضاً بقيمة 100 ألف جنيه مصري وهو قيمة المهر الذي دفعه لها، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وذلك عما أصابه من ضرر، إذا تمسكت الزوجة بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح.

وأوضح الزوج للمحكمة أن الشهود أكدوا إساءتها المتكررة له، والتسبب له بإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوماً، وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.