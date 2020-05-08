"فيس بوك" تسمح لموظفيها العمل من المنزل حتى نهاية العام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة "فيس بوك" إنها ستسمح لمعظم موظفيها بالعمل من منازلهم حتى نهاية عام 2020، وأن الشركة لا تتوقع إعادة فتح معظم مكاتبها قبل السادس من يوليو.

وأوضحت الشركة إن عوامل مختلفة ساهمت باتخاذها هذا القرار، بما فيها المعلومات الواردة من المؤسسات الصحية، كمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجامعة "جونز هوبكنز"، إضافة إلى التعليمات الحكومية.

وبدأت ولاية كاليفورنيا، حيث يقع مقر فيسبوك الرئيسي، بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي تدريجيا، ضمن خطة على عدة مراحل أعلن عنها حاكم الولاية.

ويعمل موظفو فيس بوك من منازلهم منذ شهر مارس الماضي.

وكان مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لفيسبوك، قد أعلن الشهر الماضي عن إلغاء فيسبوك لمناسبات تتطلب الحضور الجسدي لأكثر من 50 شخصا حتى يونيو 2021.