انتحار الملياردير الروسي "ديمتري بوسوف"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن رجل الأعمال الملياردير الروسي "ديمتري بوسوف" مات منتحرًا.

وأكد مسؤولون أمنيون أن بوسوف (52 عاما) صاحب اثنتين من أكبر شركات الفحم في روسيا وأغنى رجال الأعمال في البلاد، انتحر مساء الثلاثاء. وفقا لما ذكرته صحيفة "آر بي ك" الروسية.

ولم تذكر الصحيفة أية معلومات بخصوص أسباب انتحار بوسوف، مضيفة أن التحقيقات حول الحادثة ما زالت مستمرة.

وأوضحت أن أقرباء بوسوف عثروا على جثته في منزله القريب من موسكو، ليلة الثلاثاء، وفي رأسه إصابة بطلق ناري، وبجانبه مسدس.

وحسب قائمة مجلة فوربس لعام 2020، يأتي بوسوف في المرتبة 86 على لائحة الأغنياء الروس، بثروة قدرها 1.1 مليار دولار.