سيجارة قبل الافطار تتسبب في اشتباكات مسلحة ومقتل فنان سوري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل فنان تشكيلي سوري بعد شجار مسلح بسبب تدخين سيجارة علنا قبل الإفطار.

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن الفنان التشكيلي، عدنان كدرش، قتل خلال الشجار مسلح في حي الناعورة بمدينة إدلب.أسفرعن مقتل شخصين أحدهما كان الفنان كدرش.

و قام شاب بشرب سيجارة علنًا في الشارع أثناء وقت الصيام.وأدى تصرف الشاب إلى غضب البعض، الأمر الذى أدي إلى نشوب مشاجرة مسلحة تطورت إلى استخدام القنابل والأسلحة المتوسطة .

وأشتهر الفنان كدرش، برسمه للوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا.كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية