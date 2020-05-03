مفاجأة غير متوقعة في قبر لضحية كورونا في إيران

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت عملية حفر قبر لأحد المتوفين بمرض كوفيد-19 في إيران عن بقايا عظمية وقطع أثرية عمرها نحو ألفي عام

وذكر موقع "راديو فاردا" أنه تم العثور على بقيا هيكل عظمي لجندي وقطع أثرية أخرى تعود إلى العصر البارثي ((247 قبل الميلاد- 224 ميلادية)tفي القبر الذي حفر في قرية تسمى باتشي وتقع في محافظة مازندران الشمالية،

وقال نائب رئيس منظمة التراث الثقافي الإيراني في المحافظة الذي كان حاضرا الجنازة، إن البقايا تضررت من آلة الحفر.وهذه البقايا تشمل أجزاء من هيكل عظمي وسيفا وجعبة وسهاما وخنجرا ودرعا.

ويشير شكل السلاح مع الهيكل العظمي إلى فترة العصر البارثي، على حد قوله.

ويتطلب دفن موتى فيروس كورونا المستجد في إيران الحفر بعمق ثلاثة أمتار، وقد تم العثور على البقايا المذكورة في عمق مترين ونصف متر.