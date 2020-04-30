"خطأ" تسبب في إفطار سودانيين قبل أذان المغرب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفطر عدد من الأسر السودانية الاثنين الماضي، قبل حلول أذان المغرب، بعدما بث التلفزيون الرسمي السوداني الأذان قبل موعده بعشر دقائق وهو ما أربك معظم الذين كانوا يشاهدون القناة بانتظار موعد الإفطار.

واعتذر التلفزيون السوداني عن الخطأ ، وقال بيان له، إن إدارته اعتذرت في نشرة الأخبار الرئيسية عن الخطأ غير المقصود الذي حدث الأحد، بإذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من زمنه الأصلي.

ونقلت صفحة التلفزيون السوداني على فيسبوك عن مسؤول في إدارة التلفزيون قوله: إن الإدارة حققت في هذه الواقعة التي أحدثت إرباكاً في موعد الإفطار لهذا اليوم، ووعد ألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.