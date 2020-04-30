بالفيديو.. "استاء" من كورونا.. فألقى بزوجته من الطابق الـ7 في تايلاند

المصدر: ترجمة مروة سليم

اعتقلت السلطات التايلاندية سائحاً بريطانياً ألقى بزوجته من شرفة الطابق السابع، بعد استياء الشديد بسبب العزل المفروض بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات المحلية بسبب فيروس كورونا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن السائح البالغ من العمر 46 عاماً، أقدم على القاء زوجته من الطابق السابع في احدى المجمعات السكنية بمنطقة رايونغ، شرقي تايلاند، اثر شجار نشب بينهما.

ولحسن حظ الزوجة الخمسينية، فإنها لم تسقط لمسافة 7 طوابق، بل سقطت بمستوى طابقين، قبل أن تهبط على سطح بارز من مبنى مقابل، ما أنقذ حياتها.

وعندما اكتشف المتهم وصول الشرطة سارع الدخول داخل شقة مطلة على البحر، حتى تمكنت عناصر الشرطة التايلاندية من القبض عليه.

وقالت الشرطة إن الزوجة ظلت في المستشفى بعد إصابتها بكسر في الفخذ، وخلع في الذراع.

وأخبر الرجل البريطاني السلطات التايلاندية أنه كان يعاني من قلق حاد، بسبب إلغاء جميع الرحلات من تايلاند إلى بريطانيا، وعدم مقدرته على العودة لوطنه، بسبب تشديدات السفر منذ تفشي فيروس كورونا.

https://www.dailymail.co.uk/video/thailand/video-2162100/Video-British-tourist-arrested-accusation-threw-wife-balcony.html