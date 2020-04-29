مقتل طباخة عالمية والعثور على جثة زوجها في النهر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثرت الجهات الأمنية في أمريكا، على جثة طاهية شهيرة كانت حاملًا، وجثة زوجها ملقى في نهر هدسون بولاية نيو جيرسي المقيميْن فيها.

وتعرضت الطباخة الشهيرة غاريما كوثاري (35 عامًا)، إلى القتل نتيجة إصابات في الجزء العلوي من جسمها، وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي.

وتُحقق الشرطة في مقطاعة هدسون بالولاية في الجريمة؛ للكشف عن ملبساتها.

وقالت إستر سواريز، المدعية العامة في مقاطعة هدسون بالولاية، في بيان، إن الفحص الطبي أظهر أن كوثاري كانت حاملاً في شهرها الخامس عندما قتلت.فيما عثرت السلطات على جثة زوجها مان موهان مول في نهر هدسون فيما لم يُحدد سبب وفاته بعد.