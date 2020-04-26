بالأرقام.. بحث عالمي يتوقع تاريخ خلو دول من جائحة كورونا بينها الإمارات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توقع بحث نشرته جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، المعروفة عالمياً بدقة أبحاثها، أن يكون شهر مايو المقبل حاسماً في أغلب الدول التي تجري فحوصاً بأعداد كبيرة، وتتخذ تدابير صارمة للكشف عن حالات جائحة كورونا بين سكانها.

وذكر تقرير الجامعة، الذي يحتوي على مخططات بيانية، ومعلومات واضحة ومحددة مبنية على دراسة كل دولة بحسب جهودها الصحية، أنه يمكن تحديد تاريخ مبدئي لخلو دول عربية، بين 28 دولة، من جائحة كورونا بنسب تتراوح بين 96% و99%.

وبينت الدراسة أن الإمارات تقوم بجهود كبيرة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وتوقع أن تخلو الدولة من هذه الجائحة، بنسبة 97%، بحلول 11 مايو المقبل.

وأوضحت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم أن بحثها يقبل الصح والخطأ كونه يتوقع ولا يؤكد تواريخ خلو الدول المشمولة في البحث من جائحة كورونا، لكنه يستند إلى بيانات قد تدل على النسب المنشورة في هذا البحث، الذي وصفته الجامعة بأنه موجه للأغراض التعليمية.