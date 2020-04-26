محمد إمام يرد على طلب محمد رمضان بالتمثيل مع الزعيم

المصدر: مروة سليم - دبي

خرج النجم المصري محمد إمام بتصريحات مثيرة للجدل حول رغبة الفنان المصري محمد رمضان في التمثيل مع الزعيم عادل إمام، في أحد الأعمال الفنية، أثناء حواره الصحافي مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي.

وأوضح محمد إمام إنه "تلقى بالفعل اتصالاً من محمد رمضان من أجل طلب المشاركة مع عادل إمام في أحد الأعمال الفنية، قائلاً "هو كلمني فعلا وقالي بس أنا مقولتش لأبويا لأن إحنا كنا معرفة وعارفه".

وأضاف إمام "هو بيتكلم بيعمل نمرة وبيقولها بالعشم وبيهزر"، متابعاً "رمضان حبيبي كنا شلة واحدة أنا وهو وهيثم زكي بس ظروف الدنيا فرقتنا مع إني معجب بأغانيه الأخيرة لكن أنا مركز جدا فى التمثيل خليه هو نجم فى الغنا وأنا نجم فى السينما".

واختتم حديثه قائلاً "لكن هو حبيبي جداً وكنا شلة واحدة زمان مع هيثم زكي وأحمد فهمي، لكن الظروف حالياً أبعدتنا".

وكان الفنان المصري محمد رمضان، قد أعلن أنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وأن له مكانة لديه، ولكن اجتماعهما في عمل فني واحد أمر صعب.

وأشار رمضان إلى أن هناك صعوبة في أن يجتمعا بعمل واحد قائلا: "طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا إن منتج يدفع له ويدفع لي الأجر.. ممكن بعد كدة مش هيلاقي يعيش".