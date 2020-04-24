مهندسة "سعودية" تكشف حقيقة إصابتها بـ"كورونا" بعد ارتداء خاتم صديقتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت باحثة سعودية في مجال إدارة الكربون في شركة أرامكو السعودية ،تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد والتي عاشتها على مدى 20 يوماً بالمستشفى.



و قالت المهندسة ياسمين الدوسري لصحيفة "عكاظ" بأنها عانت من الإشاعات التي لاحقتها خلال تواجدها بالحجر الصحي بالمستشفى بعد إصابتها بعدوى الوباء ومن بين هذة الإشاعات الغير منطقية هو أن سبب اصابتها بالفيروس إرتداء خاتم صديقتها.

وقالت الدوسري كيف يمكن لخاتم صديقتي أن يصيبني بالعدوى دون صاحبة الخاتم، كما وصفت الأعراض التي أصابتها وكم المعاناة من الآلام حتى اثبتت التحاليل اصابتها بالوباء.

وأضافت أن الإتصالات التي كانت تصل إليها تسبب لها الخوف من سماع أخبار سيئة تحملها مسؤولية اصابة أحد أفراد أسرتها بـ"كوفيد 19" من خلالها.

وأشارت إلى أن الأعراض التي ظهرت عليها لم تتعد زكاماً خفيفاً، وتغيراً في الصوت ونوبات من الصداع وأن الإصابة بكورونا أفقدتها القدرة على تذوق الطعام، وحاسة الشم.