"تويتر" يمنع ‏تغريدات ‏‏عن "مؤامرة كورونا ‏وشبكات الجيل ‏الخامس"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بدأ موقع ‏‏"تويتر" بإزالة ‏تعليقات عن ‏منصته تحرّض ‏على القيام ‏بـ«أنشطة ‏مؤذية»، ‏خصوصاً ‏الدعوات لتدمير ‏البنى التحتية ‏الخاصة ‏بشبكات ‏اتصالات الجيل ‏الخامس، بعد ‏الترويج لنظرية ‏مؤامرة تربط بين ‏هذه التقنية ‏وفيروس "كورونا" ‏المستجد.‏

ووفقاً لـ«وكالة ‏الصحافة ‏الفرنسية»،

وقال ‏فريق "تويتر" ‏المسؤول عن ‏الحماية، في ‏بيان، أول من ‏أمس ‏‏(الأربعاء): "لقد قمنا ‏بتوسيع ‏إرشاداتنا حول ‏الادعاءات غير ‏المؤكّدة التي ‏تحرّض الناس ‏على القيام ‏بأنشطة مؤذية، ‏أو تدمير ‏وإتلاف البنى ‏التحتية ‏لشبكات الجيل ‏الخامس وإثارة ‏الرعب ‏والاضطرابات ‏الاجتماعية ‏والفوضى على ‏نطاق واسع".‏

وتأتي هذه ‏الخطوة بعد ‏دعوات على ‏وسائل التواصل ‏الاجتماعي ‏أدّت إلى ‏تعديات على ‏أبراج لشبكات ‏الجيل الخامس ‏في بعض الدول ‏الأوروبية.‏

وقال "تويتر" ‏إنه يعمل على ‏تحسين سياسته ‏للتعامل مع ‏الأحداث ‏الأخيرة، ‏وأضاف أنه ‏سيزيل"الادعاءات ‏غير المتحقَّق ‏منها"التي يمكن ‏أن تؤدي إلى ‏تدمير البنى ‏التحتية الحيوية ‏أو الإضرار بها.‏

وأشار الموقع إلى ‏أن ذلك يشمل ‏التغريدات ‏المضلّلة التي ‏تروّج بأنّ المواد ‏الغذائية ستنفد، ‏أو بأنّ شبكات ‏الجيل الخامس ‏هي وراء تفشّي ‏فيروس ‏‏كورونا.‏