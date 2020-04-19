أم تنقل فيروس كورونا لـ17 من أبنائها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيبت الأمريكية بريتاني جينسيك من بلدة بينفيلد بمدينة نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا المستجد، ولكن لم تظهر عليها الأعراض في البداية، ولذلك انتشرت العدوى لـ17 فردًا من أبنائها الـ18 بالكورونا دون علمها.

و ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن معظم الإصابات بالكورونا في تلك العائلة حدثت لهم منذ نحو 5 أسابيع.

وقالت "جينسيك" إن الفيروس التاجي القاتل الشبيه بالإنفلونزا أصاب الأسرة "مثل قطار الشحن".

والآن، وبعد أكثر من شهر من العزلة والتطهير الشامل للمنزل، من فريق مكون من 12 فردًا مرتدين بدلات وقاية للحماية، بدأت الأسرة في التعافي بعد أن ظهرت عليها علامات التحسن ولكن ببطء.