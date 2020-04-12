مادة جديدة تزيد سرعة الكمبيوتر 1000 مرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ابتكر علماء جامعة آيندهوفن التقنية، مركباً سيليكونياً ينبعث منه ضوء ساطع، يتميز بشبكة بلورية سداسية، ويسمح بتبديل التيار الكهربائي في الدوائر الدقيقة بالضوء، وزيادة سرعة تبادل المعلومات بمقدار 1000 مرة.

تنتقل المعلومات في أجهزة الكمبيوتر الحالية بين عناصر «السيليكون» في الدوائر الدقيقة باستخدام التيار الكهربائي عبر سلك نحاسي، الذي يسعى المهندسون منذ وقت لتبديله لشعاع الضوء الذي ينتشر عبر ألياف ضوئية.

ويؤكد إيريك باكيرز، رئيس الفريق العلمي، على أن هذا سيساعد في تسريع نقل المعلومات نحو 1000مرة، إضافة إلى أن الألياف بخلاف الأسلاك النحاسية لا تسخن عملياً خلال العمل، ما يسمح أولاً بتقليل فقدان الطاقة الكهربائية ويساعد منظومة التبريد. وثانياً سيكون بالإمكان وضع المكونات الإلكترونية بصورة متقاربة دون الخوف من ارتفاع درجة الحرارة، حيث كلما كانت الدوائر الدقيقة مكثفة، زادت إنتاجيتها بنفس المقاييس وفق مجلة«Nature».

وتتميز الدوائر الدقيقة الحالية بأنها من السيليكون وشبكة بلورات مكعبة. ولكن هذا لا يصلح للهدف الجديد. لذلك يجري المهندسون تجارب على مركب «زرنيخيد الغاليوم»(GaAs)، ومركب «فوسفيد الإنديوم»(InP). هذه المواد باهظة الثمن جداً، ومن الصعب دمجها برقائق السيليكون.

يذكر أن العلماء قبل 50 سنة توقعوا أن تكون هذه المادة مصدراً فعالاً للضوء، بيد أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها إلا عام 2015. والآن خفض العلماء نسبة الشوائب والعيوب في الشبكة البلورية لهذه المادة، ما جعلها ذات جودة «بصرية» عالية.