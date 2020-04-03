شاهد..الشرطة العراقية تزف عروسين بالموسيقى العسكرية خلال منع التجوال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استنجد عريس من محافظة الديوانية العراقية بالشرطة لمساعدته في إتمام زواجه من خلال إحضار عروسه من منزل عائلتها إلى منزله بواسطة سيارة، في ظل حظر التجوال.

وتحركت شرطة المحافظة ، وبدل أن تجهز سيارة لنقل العروس، جهزت موكبا من سياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية العسكرية، ورافقت العريس حتى منزل عروسته، ومن ثم عادت بهما إلى منزله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر سيارات قوات النجدة وهي تشارك في زفاف العريسين.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت حالتي وفاة، و44 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 54 والإصابات إلى 772.