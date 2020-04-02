الهند.. يتحايل على حظر التجول بـ "الموت"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تحايل رجل على حظر التجول في الهند بالموت، حيث تظاهر بأنه ميت وسافر أكثر من 160 كيلومترا في سيارة إسعاف مع أربعة أشخاص آخرين.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الرجل كان يعالج من إصابة بسيطة في الرأس في مستشفى في جامو عندما اقترح سائق سيارة الإسعاف أن يتظاهر هذا الرجل البالغ 70 عاماً بالموت لتجاوز نقاط التفتيش.

وكان أيضاً هناك ثلاثة رجال آخرين يريدون العودة إلى نفس المدينة التي يعيش بها الرجل.

وأضافت الشرطة أنهم تمكنوا من اجتياز لعديد من نقاط التفتيش باستخدام شهادة وفاة مزيفة من المستشفى.

لكن سيارة الإسعاف أوقفت عند آخر نقطة تفتيش قبل أن تتمكن من الوصول الى وجهتها في بونش وهي منطقة بعيدة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية قرب الحدود مع باكستان.

واكتشف شرطي أن "الرجل الذي كان مغطى داخل سيارة الإسعاف لم يكن ميتاً".

وتم توقيف الرجال وحجرهم بشكل منفصل، بعد أن وجهت إليهم تهمة "الغش وتحدي أوامر الحكومة".