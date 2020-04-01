20 دولة لم يصلها الفيروس حتى الآن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

على الرغم من وصول فيروس كورونا إلى أغلب دول العالم، وقتله حتى الآن أكثر من 37 ألف إنسان، إلا أن هناك عددا من الدول لم يصلها حتى الآن، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عنها. وأشارت مجلة "نيوزويك" الأميركية، إلى أن كورونا، لم يصل إلى 4 دول آسيوية و6 أفريقية، فضلا عن 10 دول في قارة أوقيانوسيا، التي تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية.

وتضم قائمة الدول الاسيوية الخالية من كورونا "اليمن، وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمانستان". أما الدول الإفريقية فهي "بوروندي، ومالاوي، ومملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب" وظلت سيراليون بينها حتى الأمس حيث أعلن فيها عن تسجيل أول إصابة.

وضمت قائمة دول أوقيانوسيا كلا من "جزر سولومون، وجمهورية ناورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو".

من جهتها، أرجعت المجلة عدم وصول الفيروس "على الورق"، إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

وعلى الرغم من عدم تسجيل الدول المذكورة أعلاه أي إصابات بكورونا، حتى مساء الإثنين، إلا أنها انخرطت في الأزمة وفرضت إغلاقا عاما لمنع وصول الفيروس إليها.