وحوش الأب الصغيرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرر أحد الآباء المبدعين أن يتعاون مع طفليه وأصدقائهم في إنتاج سلسلة من الأعمال الفنية الجذابة، يرسمون، ثم يقوم الأب بتحويل الرسومات إلى واقعًا عن طريق الجرافيك، وبعد نشر الصور في كتاب وعلى صفحته في انستغرام حصد الكثير من ردود الأفعال الإيجابية.



ويجسد الأب توم كورتيس الذي يعمل مدير إبداعي لوكالة الاتصالات ميدياكوم ، خربشات الاطفال وخيالهم عن الحيوانات الى لوحات فنية تشبه الواقع.

يقول توم ان تم إطلاق حساب انستغرام للرسومات في عام 2015 وبعد ذلك بعامين تم نشرها قي كتاب لقي اقبال واسع من طرف الاطفال والأهل .

ويوضح أن "العمر المثالي لهذا النوع من الرسومات هو ما بين أربعة وسبع سنوات - عندما ييدأ خيال الطفل في التفاعل مع محيطه ، ويشر الى أن صورة واحدة تستغرق منه حوالي عشر ساعات لانجازها .