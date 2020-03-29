تحذير طبي للأزواج من التفكير بالإنجاب خلال هذه الفترة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دعت كبيرة الأطباء في إسكتلندا كاثرين كالديروود، الأزواج لعدم التفكير في الإنجاب خلال هذه الفترة، التي يشهد فيها العالم تفشي وباء كورونا الذي يحصد أرواح الآلاف يوميا.

وقالت كالديروود خلال مؤتمر صحفي عقدته مع رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن، إنه "يفضل عدم التفكير حاليا في الحمل والإنجاب، ليتسنى للكوادر الطبية التركيز على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويجب التفكير في الوقت المناسب لذلك".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن الطبيبة أن: "هناك ضغط كبير على خدمات الطوارئ في البلاد لعلاج مرضى الفيروس، ومن الضروري أن يحرص الأزواج على توفير بيئة صحية للأطفال حديثي الولادة، وهو أمر صعب في الوقت الحالي، في ظل تفشي الوباء".