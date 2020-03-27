"التعقيم الوطني" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "شكرا لكل من سهر ولكل من التزم"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #التعقيم_الوطني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب ساعات على انتهاء اليوم الأول من برنامج التعقيم الوطني، الذي بدأ في الساعة الثامنة من مساء أمس وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم.



وشكر المغردون من خلال الوسم جهود الكوادر العاملة في برنامج التعقيم والتي سهرت كل الليل وبذلت مجهودا كبيرا، كما شكروا جميع من التزم بالتعليمات وبقي في بيته خلال هذه الفترة.



وعبر مغردون عن امتنانهم لكل شخص سهر في الأمس لتنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة، فقال أحدهم: "لكل من سهر بالأمس وبذل جهد في التعقيم الوطًني نقول لهم: الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم".



وقال آخر: "لكل ما ادار وسهر وتعب وتغيب عن اهله الى الفنيين والعمال وهئية الطوارئ والازمات ورجال الشرطه والبلدية واهل الإمارات والمقيمين فيها.. شكرا لكم جميعا".



كما أبدى مغردون إعجابهم بالخطط والإجراءات التي تتخذها "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" في محاربة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أنهم سيقدرون هذه الجهود وسيلتزمون بكل ما يطلب منهم، فقال أحدهم: "#هيئة_الطوارئ_والازمات ترسم الخطط والبرامج الجبارة التي تصب في مصلحة الإمارات وشعبها.. وشعب الامارات من مواطنين ومقيمين على يد واحده ننفذ من يطلب منا".



وأشار مغردون إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والمواطنين والمقيمين لإنجاح برنامج التعقيم الوطني، فقالت إحدى المغردات: "يدا بيد حكومة وشعبا سنواجه كل الصعاب.. ونحن نقول تم يا وطن ونفديك بكل قطرة دم بعروقنا".



وقالت أخرى: "ثقافة شعب واحترام الوافدين والمقيمين في الامارات للنظام والاستجابة درس من دروس التعايش في الامارات".

من جانب آخر أشاد مغردون بالتزام كل القاطنين على أرض الدولة بالتعليمات، مشيرين إلى أن التزامهم بعدم الخروج من منازلهم من دون فرض حظر تجول هي ثقافة تنفرد بها الإمارات فقط، فقال أحد المغردين: "التزم الجميع من دون فرض حظر تجول.. هي ثقافة شعب وكل مقيم فيها.. إنها الامارات العربية المتحدة".

وقالت أخرى: "التزامنا أمس من دون فرض حظر تجول يعكس التزامنا وحبنا للإمارات.. عندما تزرع الحكومة الولاء والحب فلن تحصد غير الالتزام والاحترام.. إنها الإمارات".



من جهة أخرى نشر مغردون صورا من إمارات مختلفة وهي خالية، وأرفقوها بجمل تصف جمالها وهي هادئة وساكنة ومطمئنة، فقال أحدهم: "منظر مهييب يثير القشعريرة.. كم هي جميلة إماراتنا وهي ساكنة ومطمئنة.. شكرا لكل من التزم وبقى في المنزل".

وقال آخر: "هِيَ السِحرُ إِلّا أَنَّ لِلسِحرِ رُقيَةً.. وَأَنِّيَ لا أُلفي لَها الدَهرَ راقَيا".

وقالت أخرى واصفة إمارة دبي: "الصمت في حرم الجمال جمال.. وانتي يا دبي جميلة الجميلاتِ".

ويشار إلى أن برنامج التعقيم الوطني بدأ أمس وسيستمر حتى يوم الأحد القادم، ويهدف للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.