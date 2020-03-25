صدمة في السعودية بسبب بصق مصاب بـ"كورونا" على عربات المتسوقين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات السعودية، أن "الفحوصات المخبرية للشخص، الذي تم ضبطه وهو يبصق متعمدا على عربات التسوق في أحد المتاجر، أظهرت ثبوت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد".

وقال محافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ياهلا"، الذي تبثه قناة "روتانا"، إن "الوافد الذي تعمد نشر الفيروس بين المواطنين، ثبت إصابته"، مؤكداً أن "فعلته تعد جريمة جنائية"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأضاف أن السلطات قامت فوراً بإخلاء المجمع التجاري وعقيم وتطهير كافة أقسامه، فيما تم الحجر المنزلي لـ50 مخالطاً للمصاب مع إجراء التحاليل الخاصة بفايروس كورونا.