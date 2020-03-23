الشرطة البريطانية تعتقل ثلاثة أشخاص بسبب "السعال في وجه شخصين"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة البريطانية القبض على ثلاثة مراهقين بعد أن ادعى زوجان مسنّان أنهم سعلوا في وجههما.

واقترب ثلاثة أشخاص في منطقة "باينز بارك" بمدينة هيتشين في مقاطعة هيرتفوردشير، جنوبي إنجلترا، من الزوجين، وسعلوا في وجههما بغرض إخفاتهما من العدوى بفيروس كورونا، ووقعت مشاجرة عندما تدخل أحد المارة للدفاع عنهما، ما أسفر عن إصابة الزوجة في وجهها.

واستجوبت الشرطة ثلاثة صبيان( 16 و 18 و 19 عاما)، وقالت إن امرأة مسنة، في السبعينيات من عمرها، نقلت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وخرجت بعد ذلك، كما تضررت سيارتها في الحادث.

وأطلق سراح المشتبه بهم بعد الانتهاء من استجوابهم، إلا أن التحقيق في الحادث لا يزال سارياً.