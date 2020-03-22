اميركية تُنجب في مركز تجاري.. وسط الهلع من "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انجبت امرأة في مركز "وول مارت" التّجاري في الولايات المتّحدة الأميركية وسط هلع التسوّق في جميع أنحاء العالم بسبب تفشّي فيروس "كورونا"

وبحسب ما ذكر تلفزيون "KY3"، فقد كانت المرأة اتسوّق في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري عندما انفجر كيس الماء لديها فعلمت أن المخاض قد بدأ وأن موعد الولادة قد حان.

وقالت مديرة المتجر، جيسيكا هينكل، للقناة، إنّ المرأة أنجبت طفلة بمساعدة الموظفين ورجال الإطفاء وممرّضة التوليد التي تصادف وجودها في المتجر.

وأضافت هينكل أنّه تم نقل المرأة والطفلة إلى مستشفى قريب في سيارة الإسعاف بعد الولادة مباشرة.