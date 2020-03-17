"كورونا" يزيد معدل الطلاق في الصين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت بيانات حديثة في الصين، عن تزايد طلبات الطلاق منذ 24 فبراير الماضي.



ويرجح مسؤولو مكاتب الزواج، أن السبب ناجم عن اضطرار الأزواج إلى قضاء وقت أطول مع بعضهم، من جراء المكوث في البيوت والامتثال للحجر الصحي، واندلاع النقاشات الحامية فيما بينهم.

وقال مسؤول مكتب الزواج، إن معدل الطلاق ارتفع مقارنة بما كان عليه قبل استشراء وباء كورونا، وأضاف أن الأزواج يقدمون على خطوة الطلاق بسبب النقاشات الحامية فيما بينهم.

ويرجح آخرون أن يكون هذا الارتفاع حاصلا بسبب تأخر المحاكم في حسم طلبات الطلاق التي جرى تقديمها، في وقت سابق، لكنها لم تحل بسبب الشلل الذي أصاب عددا من المؤسسات.