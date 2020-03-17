مذيعة لبنانية تسقط أرضا خلال تغطيتها أوضاع المصابين بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمراسلة قناة "الجديد" الفضائية اللبنانية راشيل الحسيني، وهي تسقط على الأرض أثناء تغطيتها على الهواء مباشرة للأحداث وما يجري في محيط المصابين بفيروس كورونا المستجد على الحدود مع سوريا.



ويظهر الفيديو مذيعة فضائية ”الجديد“ ترتدي كمامة لنقل ما يدور من أحداث للقناة التي تعمل بها، ثم تتمايل يمينًا ويسارًا لتفقد توازنها تمامًا وتسقط على الأرض أثناء البث المباشر.



وأوضحت قناة "الجديد" في بيان لها أن "راشيل تعرضت الى وعكة صحية اثناء ظهورها المباشر في الأخبار من منطقة المصنع حيث سقطت أرضاً بعد شعورها بدوار وانخفاض في ضغط الدم".

راشيل الحسيني

أشارت القناة في بيانها الى ان "ادارة الجديد وحرصاً منها على سلامة الحسيني وكل من تواصلت معهم من الزملاء في الأيام الأخيرة ستقوم اجراء فحص فايروس كورونا للزميلة الحسيني والمصور الذي كان برفقتها