اصابة الممثل توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كتب الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا. وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وقال هانكس "كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي تظهر وتختفي، أجرينا اختبارا لفيروس كورونا، يبدو أن النتيجة إيجابية".

توم هانكس لم يعط تفاصيل أخرى حول مرضه واكتفى بالقول "لا نعرف بالضبط ما العمل (...) هناك قواعد لدى الأطباء علينا اتباعها، افترض أنهم سيعزلوننا".

ووعد هانكس بتقديم معلومات كافية عن وضعه وزوجته خلال الأيام القادمة، وكتب قائلا "سنبقي العالم على اطلاع بكل ما هو جديد اعتنوا بأنفسكم".