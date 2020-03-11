معقم اليدين لا يقتل الـ"كورونا"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قالت دراسة أجراها باحثون بريطانيون إن معقم المعقم اليدين على الرغم من أنه يشكل بديلا وقائيا جيدا عن الماء والصابون عندما نكون في الخارج، إلا أنه ليس قادرا على قتل فيروس "كورونا" بل يقي من الفيروسات والملوثات.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة الـ"ميرور" البريطانية، الى أن الطريقة الأمثل للتخلص من تهديد "كورونا" تتمثل في غسل اليدين بالصابون والماء الساخن بشكل منتظم، على الرغم من صعوبة تطبيق ذلك أثناء التنقل وهو ما يجعل معقم اليدين الأكثر اعتمادا.

وأوضح الخبراء أن معقم الأيدي يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة، وفعَّال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل، ومع ذلك لا يعد مثاليا بل وقائي ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية، منها فيروس كورونا. واستنادا إلى ذلك يحث الخبراء الناس على غسل أيديهم بالماء الساخن والصابون حيثما كانوا ما أمكنهم ذلك.