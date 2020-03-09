ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 999 حالة

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 999 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الوزارة القول أن الاصابات تركزت في العاصمة مدريد.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات المصابة سجل ارتفاعا كبيرا حيث أن عدد الحالات حتى أمس، كان يبلغ 589 حالة.

وقد بلغ عدد حالات الوفيات بالفيروس 26 حالة.

وقد أصدرت مدينة فيتوريا بشمال إسبانيا اليوم قرارا بإغلاق المدارس لمدة 15 يوماً في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

من المقرر أن تعقد وزارة الصحة الإسبانية اجتماعاً طارئاً مع الحكومة الإقليمية لمدريد لمناقشة أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابة داخل العاصمة وحولها.