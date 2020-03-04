كورونا يتسبب بوقف 150 طائرة عن العمل في "لوفتهانزا" الألمانية

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم أكبر شركة طيران ألمانية إنه بهذه الخطوة تكون تصريحات صادرة، الأسبوع الماضي، قد دخلت حيز التنفيذ، وتم إبلاغ ممثلي العاملين بهذه التدابير.

وأوضح المتحدث أن الطائرات التي يسري عليها هذا الإجراء تمثل قيمة محسوبة بالنسبة لمجموعة لوفتهانزا كلها التي تمتلك بشركاتها (اوستريان اير النمساوية وسويس اير السويسرية وبروكسل البلجيكية ويورووينجز الألمانية) أكثر من 750 طائرة.

وتابع المتحدث أن هناك بعض الطائرات الموجودة بالفعل حاليا على الأرض لأسباب تتضمن صيانة مبكرة، وقال إن الأسابيع المقبلة ستشهد تعليق عمل مزيد من الطائرات.

وكانت الشركة طلبت الأسبوع الماضي من العاملين الزائدين عن الحاجة التقدم للحصول على أجازة غير مدفوعة أو العمل بدوام جزئي، كما تدرس لوفتهانزا إمكانية أن تطلب من وكالة العمل تقليص ساعات الدوام.

وقال المتحدث إن المحادثات جارية في هذا الشأن مع ممثلي العاملين، كما فرضت لوفتهانزا برنامج تقشف شاملا.

وأعلن اتحاد النقل الجوي (اياتا)، اليوم، رصد أولى تداعيات انتشار كورونا على أعداد الركاب على مستوى العالم.

وأوضح "اياتا" أنه رغم ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية في يناير الماضي عالمياً بنسبة 2,4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فإن تداعيات انتشار الفيروس على الرحلات الجوية إلى الصين اعتبارا من 23 يناير الماضي كانت كفيلة بأن تصبح هذه النسبة هي أضعف نسبة نمو منذ نحو عشرة أعوام.