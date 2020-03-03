"احتياطات" رجل ضد كورونا تثير موجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أثار متسوق في نيوزيلاندا السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتخاذه تدابير وصفت بالغريبة لحماية نفسه من كورونا القاتل.

حيث ارتدى المتسوق بدلة بلاستيكية بيضاء تغطي كامل جسمه وقناعا لتغطية وجهه، مع حرصه على القيام بعملية الدفع من خلال الخدمة الذاتية في المتاجر التي زارها بحسب شهود عيان.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم ارتدائه للقفازات بالنظر إلى حرصه الزائد على صحته، فيما اعتقد البعض أنه عامل نظافة في بادئ الامر.

من جانب آخر، يقول العديد من خبراء الصحة إن أقنعة الوجه ليست فعالة في الحماية من فيروس كورونا.

ولا توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالأقنعة إلا للأشخاص الذين يعيشون المناطق التي تعاني من تفشي المرض، والعاملين الصحيين الذين يعالجون المرضى المصابين وأي شخص يعاني من أعراض الإنفلونزا.

أما بالنسبة إلى أي شخص آخر، يوصى بغسل اليدين بشكل متكرر وتجنب لمس الوجه والابتعاد عن المرضى المصابين.

وسجلت نيوزيلندا أول حالة مؤكدة من فيروس كورونا يوم الجمعة حيث ارتفع عدد القتلى في العالم إلى 3100.