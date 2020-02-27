بسبب "كورونا".. الكويت تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى الخارج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعا مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، كافة المواطنين إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة، بسبب تداعيات فيروس كورونا. وذلك بحسب صحف محلية.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصال: «أنه في ضوء الإجراءات الدولية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وفي إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات في هذا الشأن فإن مجلس الوزراء يدعو كافة المواطنين إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة، وذلك تجنبا لتعرضهم إلى الإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها الدول لدخول المسافرين أو مغادرتهم في أي وقت وحرصاً على سلامتهم وصحتهم ».

من جانب آخر قررت الكويت إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداءا من يوم الأحد.

وأكد الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، اليوم، أن ديوان الخدمة المدنية قرر ايقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا في كافة الجهات الحكومية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020.

وأضاف المزرم أنه سيصدر تعميم بالاجراءات الجديدة المؤقتة، وذلك في اطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 43 حالة مؤكدة، إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.