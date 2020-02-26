التعرق ليلاً قد يرتبط بظهور نوع من السرطان

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

تعتبر مراكز أبحاث عدة أن التعرق، خاصة في الليل، قد يؤشر إلى عارض مرضي يستوجب على الشخص الذي يعاني منه مراجعة الطبيب على الفور، وإجراء بعض الفحوصات الضرورية.

ومن بين الأمراض التي يعتبر التعرق ليلاً مؤشراً على ظهورها، سرطان العظام، وهو ورم خبيث ينشأ من الخلايا غير الطبيعية التي تنقسم وتتكاثر في الجسم وتهاجم الأنسجة القريبة من عظام الجسم.

وبالطبع فإن التعرق الليلي، لا يمكن أن يكون مؤشراً مرضياً يستوجب القلق إلا إذا كان مصحوباً بأعراض ألم العظام.

وتوضح إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، الأمر من خلال بيان لها، بأن "الألم الناجم عن سرطان العظام عادة ما يبدأ مع الشعور بالطراوة في العظام المصابة. ويتطور هذا تدريجياً إلى وجع أو ألم مستمر يأتي ويذهب، ويستمر في الليل وعند الراحة".

ويشير موقع «إكسبريس» على الإنترنت إلى بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان العظام، وهي: العلاج الإشعاعي السابق، وأمراض العظام الأخرى، والحالات الوراثية النادرة، مثل متلازمة Li-Fraumeni.