بالفيديو.. مواطن لبناني يهدد بحرق نفسه في أحد المصارف مطالباً بنقوده

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبوحمزة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لأحد المواطنين اللبنانيين، وهو يهدد بحرق نفسه إن لم يتم إرجاع نقوده إليه.

ويظهر في مقطع الفيديو المواطن، وهو يقول: "بدي مصرياتي".

من جانبها، قالت أبوحمزة، معلقة على مقطع الفيديو: "يحاول حرق نفسه في أحد البنوك. وهلق لوين يا ملوك؟ #السياسة_مسؤولية".

يحاول حرق نفسه في أحد البنوك. وهلق لوين يا ملوك؟ #السياسة_مسؤولية pic.twitter.com/rR0WRi3hak

— Mona Abou Hamze (@MonaAbouHamze) February 25, 2020

وكان لبنان شهد، في وقت سابق، احتجاجات عدة من قبل المواطنين الرافضين لسياسة البنوك التي تفرض قيوداً على سحب الأموال منها، وسط اتهامات لها بحجز أموال المودعين، تزامناً مع قيام ناشطين بتوقيع عريضة إلكترونية، تحت عنوان "بدي مصرياتي" (أريد أموالي).